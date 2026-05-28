Спикер ГД Володин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником. Спикер нижней палаты парламента обратился к военным в мессенджере «Макс».

«Самые добрые слова и пожелания нашим ребятам, кто несет службу на границе, в погранвойсках, ветеранам. Они защищают границы нашей Родины и первые встречают опасность. Служба очень ответственная. Давайте пожелаем им успехов, здоровья, чтобы в семьях было все хорошо», — написал Володин.

Он указал на вклад пограничников в обеспечение территориальной целостности России и безопасности населения. Военнослужащие проявляют самоотверженность и отвагу при решении задач в ходе спецоперации.

Спикер ГД поблагодарил их за мужество, ответственность, верность присяге и долгу.

Президент России Владимир Путин отметил бесстрашие и решительность российских пограничников.