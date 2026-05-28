Путин отметил бесстрашие и решительность российских пограничников

Российские пограничники в ходе СВО доказывают свой профессионализм, действуют бесстрашно и решительно. Отметил президент России Владимир Путин в поздравительном видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

«В наши дни, в ходе специальной военной операции, вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно», — заявил Путин.

Президент также отметил героизм и мужество личного состава пограничной службы России, а также тех, кто погиб, выполняя свой долг перед Родиной.

«Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост, до конца остались верны воинскому долгу и Отечеству», — отметил Путин.

В России 28 мая отмечают День пограничника. Этот день посвящен тем, кто охраняет границы страны, обеспечивая безопасность и суверенитет России.