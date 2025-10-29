Совфед одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу

Совет Федерации одобрил закон о призыве на военную службу в течение года — с 1 января по 31 декабря. Сейчас призыв на службу проводится с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Парламентарии отметили, что этот проект необходим для упорядочения работы военкоматов. Отправка на службу будет осуществляться в сроки, предусмотренные законом.

Призывников, не находящихся в запасе, будут отправлять на службу дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Определен список граждан, для которых установлены особые сроки отправки на военную службу.

Срок, в течение которого необходимо явиться по повестке, опубликованной в реестре повесток военного комиссариата, не должен превышать 30 дней с момента ее размещения.

Военные комиссариаты смогут выдавать выписки из реестра воинского учета тем, кто подлежит первоначальной постановке на воинский учет, а также россиянам, уже состоящим или обязанным состоять на учете. Эти документы могут быть предоставлены в электронном виде.

Ранее в Сети якобы появился приказ министра обороны о мероприятиях мобилизационного развертывания в военных округах. Однако предоставленная в документе информация, в том числе о призыве россиян из запаса, оказалась недостоверной.