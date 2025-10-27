Фейк: Минобороны выпустило приказ о мобилизации россиян из запаса ВС

В Сети якобы появился приказ министра обороны о «О мероприятиях мобилизационного развертывания в военных округах». Предоставленная в документе информация, в том числе о призыве россиян из запаса, недостоверна.

В интернете распространяется якобы приказ Министра обороны России о мероприятиях мобилизационного развертывания в военных округах. В нем устанавливаются плановые задания по призыву из запаса в общей сложности 2 450 200 человек. При этом сроки не указаны.

Правда

На самом деле, документ фейковый. Это видно из подзаголовка приказа, где слово «развертывание» написано через букву «ё», хотя более нигде эта буква не прописывается, но читается. В том числе в настоящих документах Министерства обороны.

На официальном сайте, где публикуют правовые акты, нет подобного документа. Последний приказ министра обороны — № 571 от 12 сентября — обнародовали 22 октября.

Очевидно, что документ создали украинские ЦИПсО для дестабилизации общества. В фальшивом приказе усматривается перекос в сторону Московского военного округа, из которого по плану должны мобилизовать 200 человек при 950 тысяч из ЦВО и нескольких сотен тысяч человек от других военных округов. Противник хочет посеять недоверие, непонимание и общую неприязнь между регионами и центром.

Еще одним фактором, указывающим на подделку, служит печать, которая свидетельствует о регистрации приказа в Минюсте 25 октября. Но 25 октября 2025 года — суббота, а Министерство юстиции работает только по будним дням.

