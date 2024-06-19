Соцподдержку участников СВО выведут на новый уровень

В России рассчитывают вывести на новый уровень социальную поддержку участников спецоперации. На это указала замминистра обороны Анна Цивилева в Telegram-канале после посещения госпиталя в Хабаровске и встречи с участниками СВО.

Она уточнила, что речь в том числе идет о вопросах оказания бойцам спецоперации медицинской помощи, реабилитации и протезирования.

«Будем искать решения в единой связке Минобороны и фонда „Защитники Отечества“, чтобы вывести социальную поддержку ребят на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медицинской помощи, реабилитации, протезирования», — отметила Цивилева.

По словам замминистра, в Минобороны планируют в дальнейшем наладить «бесшовное взаимодействие» всех структур, что позволит обеспечить комплексную соцподдержку участников СВО. После демобилизации при взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» начнут их реабилитацию и адаптацию к мирной жизни.

«Такая преемственность поможет работать гораздо эффективнее, в формате одного окна, а в этом и есть наша цель — помогать каждому защитнику Отечества», — заключила Цивилева.

Замминистра обороны отмечала, что у каждого пятого участника спецоперации есть ПТСР. Такой диагноз, указывала она, требует серьезной длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке.