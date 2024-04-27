Армия 27 апреля 2024, 09:37 Снайпер объяснил, для чего бойцы ВСУ отрубали руки чернокожим наемникам Снайпер ВС России Дым: в зоне СВО ликвидировали наемников-афроамериканцев из США РИА «Новости»

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Погибшим в зоне проведения спецоперации наемникам Вооруженных сил Украины отрубали кисти рук и травмировали лица, чтобы их тела не могли идентифицировать. Российский снайпер с позывным Дым рассказал об этом РИА «Новости».

Украинские войска, по его словам, привлекли к работе большое количество наемников из Польши и США. Снайпер заявил, что их отправили служить стрелками или штурмовиками, снабдили дорогой экипировкой и западным оружием. Он рассказал, что находившиеся рядом с погибшими «солдатами удачи» сослуживцы обезображивали их.

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«Находили трупы афроамериканцев с отрубленными руками и изуродованным лицом. Делали [это] вэсэушники, чтобы не было доказательств, что это именно причастность Америки или еще какого-нибудь государства», — сказал военнослужащий.

ВСУ использовали труд наемников с начала СВО, но в октябре 2023 года стало известно о сокращении их количества. Офицер Андрей Марочко сообщил, что частные военные компании стали вывозить командированных на Украину бойцов.