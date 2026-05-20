Партнеры Москвы проявляют огромный интерес к российским системам противовоздушной обороны. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, которого процитировало РИА «Новости» .

«Сегодня системы ПВО — это один из первостепенных видов вооружений, который, конечно, вызывает большой интерес у всех наших партнеров», — сказал он.

По словам Шугаева, опыт специальной военной операции и событий на Ближнем Востоке подтверждает высокую востребованность таких систем. Особый интерес вызывают новейшие разработки, которые уже доказали свою эффективность.

Накануне российское подразделение беспилотных войск «Рубикон» получило высокую оценку в США. В документе Пентагона его назвали лучшим среди таких частей страны.

Кроме того, в феврале на Западе российские бомбардировщики Ту-160М, которые называют «Белый лебедь», вызвали серьезное беспокойство в НАТО.