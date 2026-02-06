Российские «Белые лебеди» вызвали тревогу у командования НАТО

Российские бомбардировщики Ту-160М, которые называют «Белый лебедь», вызвали серьезную тревогу командования НАТО. Об этом написало издание 19FortyFive .

По информации издания, возможности бомбардировщиков подтвердились в ходе спецоперации на Украине. На Западе признали, что их ударные возможности недостижимы.

Самолеты Ту-160М являются платформой для запуска крылатых ракет х-101 и другого гиперзвукового оружия. Технические возможности бомбардировщика позволяют поражать цели, не подставляясь под удар украинских систем ПВО.

Модернизация российского бомбардировщика Ту-160М стала сигналом для Запада. США ошиблись в отношении России, самолет является важной составляющей в ядерной триаде. На Западе Ту-160М назвали «хладнокровным убийцей».