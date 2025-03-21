Шасси, предположительно, для «Орешника» попало на видео в Минске

Жители Минска заметили на улицах самоходное шасси с колесной формулой 12×12, предназначенное для некоего ракетного комплекса. Об этом сообщил в Telegram-канале Центр анализа стратегий и технологий.

Предположительно, это шасси для «Орешника», разработанное на Минском заводе колесных тягачей. Минобороны двух стран пока никак это не комментировали.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что места для размещения ракетного комплекса уже подготовили, а колесную базу — почти достроили. После испытаний тягачи отправятся в Россию, где на них уже установят сами ракеты. По мнению Вольфовича, поручения президентов по этому вопросу выполнят до конца года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракету под пусковую установку передадут из России бесплатно.