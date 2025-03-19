В Белоруссии подготовили места для размещения ракетного комплекса «Орешник»

В Белоруссии завершается изготовление базы для ракетного комплекса «Орешник». Также республика подготовила места для размещения систем на своей территории. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович.

«Этот ракетный комплекс — это как бы продукт Союзного государства, потому что база, машина основная, изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а уже средство поражения, ракеты, — в России» — рассказал госсекретарь.

По его словам белорусский ВПК уже заканчивает изготовление нужного количества машин, которые в скором времени отправятся в Россию для установки на них средства поражения.

Несмотря на мобильность комплекса, отметил Вольфович, на территории Белоруссии уже подготовили места для размещения готового комплекса «Орешник».

Госсекретарь выразил уверенность, что поручения президентов двух союзных государств по этому вопросу будут выполнены уже к концу года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что республика готовит пусковые установки для ракетных комплексов «Орешник» и ждет поставок из России самих ракет. По его словам, разместят комплекс на востоке страны, недалеко от границы с Россией.