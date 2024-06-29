Американские военные нашли замену ракетам ATACMS

Военкор Коц: Пентагон испытал ракету Precision Strike Missile

US Navy/via Globallookpress.com
Фото: US Navy/via Globallookpress.com

США испытали на острове Палау в Тихом океане новую оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile, которая придет на смену ATACMS. Об этом сообщил военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.

Проект PrSM открыли еще в 2016 году, за его реализацию отвечает концерн Lockheed Martin. Снаряды запускаются с помощью реактивных систем залпового огня M-142 HIMARS и M-270 MLRS.

Комплексы могут атаковать цели на расстоянии до 500 километров. Системы имеют четыре модификации. Одна из них бьет на расстоянии от 60 до 500 километров. Вторая — Land Based Anti-Ship Missile — поражает цели на дальности до 1000 километров, именно ее и испытывал Пентагон на Палау. На вооружение система поступит к 2028 году. Две другие модификации пока находятся в разработке.

Ранее расчеты противовоздушной обороны начали изучать новейшую американскую ракету. Офицер с позывным Стаф рассказал, что военные уже научились сбивать снаряды такого типа.

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