«Акт войны». Роберт Кеннеди-младший обвинил Байдена в атаке на Севастополь

Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом терроризма

Фото: РИА «Новости»

Обстрел пляжа в Севастополе стал актом терроризма со стороны Соединенных Штатов против мирных российских граждан. Об этом на своей странице в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Таким образом он прокомментировал удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Крыму.

«Слово, которое описывает это, — терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», — заявил политик.

По его словам, только американский конгресс имеет право объявлять войну. Он выразил мнение, что причиной этой трагедии стали неконтролируемые и безрассудные действия «ястребов», которые управляют ослабленным президентом США Джо Байденом.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по  Севастополю ракетами ATACMS 23 июня.

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