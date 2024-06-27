«Акт войны». Роберт Кеннеди-младший обвинил Байдена в атаке на Севастополь
Роберт Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом терроризма
Обстрел пляжа в Севастополе стал актом терроризма со стороны Соединенных Штатов против мирных российских граждан. Об этом на своей странице в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Таким образом он прокомментировал удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Крыму.
«Слово, которое описывает это, — терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», — заявил политик.
По его словам, только американский конгресс имеет право объявлять войну. Он выразил мнение, что причиной этой трагедии стали неконтролируемые и безрассудные действия «ястребов», которые управляют ослабленным президентом США Джо Байденом.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS 23 июня.