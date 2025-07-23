С попытавшимися покинуть Россию уклонистами проведут разъяснительные беседы

Уклонистам от армии начнут проводить разъяснительные беседы в случае попытки покинуть Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты выяснили, что пограничникам открыли доступ к воинскому учету. Теперь они увидят, приходила ли мужчине повестка, даже смогут просматривать Госуслуги. Если уведомление было – через границу такого путешественника не пропустят.

Военкоматы вносят данные о призывниках в специальную базу, пояснил источник канала. По ней мужчин будут прогонять на паспортном контроле в аэропортах. При этом согласования с департаментом погранконтроля не понадобятся.

Если призывник попытается пересечь границу с действующей повесткой, то его остановят и поведут в специальное помещение. Старший смены под запись проведет разъяснительную беседу и вручит письмо о том, что за неявку в военкомат грозит уголовная ответственность.

Ранее в Госдуму внесли закон о сохранении рабочих мест солдат-срочников. По словам автора инициативы, главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, призыв на службу не должен быть поводом для увольнения.