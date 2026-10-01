В системе ПВО России создали эшелон прикрытия на предельно малых высотах

В российской системе противовоздушной обороны появился дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев в интервью газете «Красная звезда» .

Боевой состав соединений и частей войсковой ПВО увеличили, включив в них подразделения противодействия беспилотным летательным аппаратам, отметил главком.

«Это позволило создать дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах», — добавил Мордвичев.

Также значительный вклад в уничтожение низко летящих беспилотников вносят подразделения противодействия БПЛА и мобильные огневые группы, рассказал генерал.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил. Теперь в войсках станет на 15,5 тысячи военнослужащих больше.