Ростех передал армии новую партию Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, передала Воздушно-космическим силам России партию новых многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, поражения наземных и надводных целей в любое время суток и при любых погодных условиях на значительном удалении от аэродрома базирования.

«В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения», — заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Военные летчики высоко оценили Су-35С. Истребители показали наилучшие летные характеристики, превосходное качество навигационного и прицельного комплексов.

Ранее маневры Су-24 над Балтикой напугали ВВС Польши. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на перехват воздушного аппарата подняли базировавшиеся в Литве польские истребители.

Однако российские истребители — вовсе не единственная техника, которая наводит ужас на западных политиков. Например, как отметил RT, новая ракета ВС России Р-37М сможет сбивать целые эскадрильи.