Маневры российского Су-24 над Балтикой напугали ВВС Польши

ВВС Польши заявили о перехвате российского Су-24 над нейтральными водами Балтики

Войска НАТО засекли российский истребитель Су-24, выполнявший маневры над нейтральными водами Балтийского моря. На перехват воздушного судна подняли базировавшиеся в Литве польские истребители, объявил на пресс-конференции министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщил телеканал TVP Info .

Вечером 22 мая Объединенное оперативное командование силами НАТО в Европе приказало польским летчикам перехватить самолет Су-24. В небо поднялись польские F-14, которые несколько недель назад отправились в Литву для патрулирования воздушного пространства над Балтийским морем.

«Самолеты Российской Федерации совершили опасные маневры. Наша дежурная пара обнаружила его, перехватила и эффективно задержала», — сказал министр.

Косиняк-Камыш обвинил Россию в провокации. Он призвал пристальней следить за происходящим над Балтикой.

Ранее катера береговой охраны Эстонии и польский истребитель пытались заблокировать в нейтральных водах танкер под флагом Габона, следовавший в российский порт. После появления Су-35С они ретировались.