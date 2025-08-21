Ростех отправил ВС России новую партию истребителей Су-35С

Ростех поставил армии России новую партию истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Су-35С — один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса „воздух-воздух“ и „воздух-поверхность“ большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Эти самолеты выполняют широкий спектр задач российской авиации, от сопровождения техники до защиты наземных объектов. Личный состав ВКС выразил благодарность производителю за надежную, современную и устойчивую машину.

Су-35С — это сверхманевренный истребитель, который защищает ударные группы от воз ушных атак. Самолет оснащен современной фазированной радиолокационной станцией, что позволяет ему одновременно обнаруживать и сопровождать множество целей. Истребитель подавляет системы ПВО и выполняет разведывательные задачи.

Ранее в Ростехе рассказали, что Су-35С со своей «длинной рукой» не дают самолетам противника приблизиться на расстояние, с которого можно применить оружие.