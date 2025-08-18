Су-35С со своей «длинной рукой» не позволят противнику выйти на рубежи применения оружия

Российские истребители Су-35С оснащены сверхдальнобойными ракетами класса «воздух — воздух» и не дают самолетам противника приблизиться на расстояние, с которого можно применить оружие. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

Госкорпорация организовала голосование в рамках проекта «Боевые монстры Ростеха». Победителями стали Су-35С и многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34, которые войдут в арт-проект.

«Это пример взаимодополняющих авиакомплексов, где Су-35С действует как самолет прикрытия, а Су-34 — как „ударный кулак“ <…> Су-34 способен наносить точечные удары глубоко в тылу противника, куда он проникает при содействии своего боевого товарища, различными средствами поражения — от управляемых авиабомб до высокоточных ракет», — сказали в Ростехе.

Эти платформы в тандеме создают мощный боевой инструмент, способный решать самые сложные задачи на передовой. При этом Су-35С со своей «длинной рукой» не дает самолетам противника выходить на рубежи применения оружия, подчеркнули в Ростехе.

Су-35С — сверхманевренный истребитель, способный защищать ударные группы от атак с воздуха. Его фазированная РЛС позволяет обнаруживать и сопровождать множество целей. Самолет может подавлять системы ПВО и выполнять разведывательные задачи.

Ранее российские военные получили новую партию Су-34. Авиационная техника поступила на вооружение объединения ВВС и ПВО. Экипажи для самолетов обучаются на современных моделях авиатехники в военных вузах и центрах ВКС.