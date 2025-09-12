Российским военным повысят оклады с 1 октября

Правительство РФ: военным и сотрудникам Росгвардии увеличат оклады на 7,6%

Российским военным и сотрудникам ряда государственных органов денежное довольствие повысят на 7,6% с 1 октября 2025 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, размещенном на портале опубликования правовых актов.

«Правительство Российской Федерации постановляет <…> цифры „1,045“ заменить цифрами „1,076“», — говорится в документе.

Повышение окладов затронет военнослужащих по контракту и на срочной службе, а также сотрудников Росгвардии с полицейскими чинами, фельдъегерской связи, таможни, МВД, ФСИН, МЧС и Федеральной противопожарной службы.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщал о запланированном увеличении зарплаты с 1 октября для отдельных категорий госслужащих. Причина — рост инфляции.