Депутат Гаврилов напомнил о повышении зарплат сотрудникам МВД и ФСИН с 1 октября

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью RT напомнил о грядущем повышении заработной платы для ряда категорий государственных служащих в России.

По словам парламентария, с 1 октября 2025 года запланировано увеличение зарплаты в связи с ростом инфляции. Реально повышенные выплаты ожидаются в ноябре.

«Повышение затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих — как по контракту, так и по призыву», — пояснил Гаврилов.

Он также подчеркнул, что постановление правительства не обязывает коммерческие организации индексировать выплаты. Однако норма статьи 134 Трудового кодекса требует регулярного пересмотра заработной платы для защиты от инфляции.