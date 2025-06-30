Украинские дроны ослепили лазером. Как работают новые системы ПВО на спецоперации
Военный эксперт Кнутов: ослепляющие дроны ВСУ лазеры оказались точнее винтовок
Действующие в зоне специальной военной группировки российских войск начали использовать системы противовоздушной обороны, лазерным лучом, выжигающие камеры вражеских беспилотников. В работе новой системы разбирался 360.ru.
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов пояснил, что речь идет о боевых лазерах, поражающих установленные на беспилотниках камеры. Луч выжигает матрицу техники и ослепляет летательный аппарат. В результате оператор дрона полностью теряет управление.
«Задача дрона по уничтожению каких-то целей остается невыполненной. Беспилотник приходится бросать», — подчеркнул Кнутов.
Он добавил, что лазерные лучи намного дешевле, чем снайперские винтовки, пулеметы или другие средства поражений беспилотников.
Но есть определенные сложности в их применении, и точность не всегда соответствует необходимым требованиям. Что касается лазерного луча, им можно вести огонь достаточно долго, и его воздействие является фатальным для беспилотников, но при этом затраты остаются минимальными.
Юрий Кнутов
военный эксперт
Военный эксперт отметил, что боевые лазеры для выведения из строя прицелов вражеской техники использовали еще в советское время. Но сейчас разработку направили на пресечение ударов беспилотников с неба.
При этом сама система боевых лазеров продолжила совершенствоваться. В частности, армия обороны Израиля оборудовала собственную ПВО боевыми лучами мощностью до 100 киловатт для прожигания корпусов ракет систем залпового огня.
Кнутов добавил, что такие же разработки сейчас ведут США, Китай и Великобритания. Боевые лазеры есть на вооружении военных Турции и Индии, которые установили специальные установки мощностью в 35 киловатт на бронетранспортеры. Их лучи способны поражать цели на расстоянии в два километра.