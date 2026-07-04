Российские военные опробовали новый FPV-дрон с более 90% попаданий

Первая партия ударных беспилотников «Изделие-98» производства российского опытно-конструкторского бюро «АЛЬФА» показала свыше 90% попаданий в цель. Об этом рассказал главный технический специалист ОКБ, его процитировал ТАСС.

По словам инженера, за последние два месяца 20 единиц флагманского изделия поставили в 22-й отдельный батальон на запорожском направлении.

«Все эти 20 БПЛА показали себя с наилучшей стороны. У нас свыше 90% попаданий», — отметил специалист. Он добавил, что ни один беспилотник противник перехватить не смог.

Сейчас изделие совершенствуют и одновременно приступили к изготовлению партии из 500 единиц для поставки в войска. Это позволит выяснить процент брака и сравнить характеристики с техникой, которую уже применяют на переднем крае.

Ранее Минэнерго Московской области передало в зону СВО первую партию отечественных детекторов беспилотных летательных аппаратов «Тень».