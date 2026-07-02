Минэнерго Подмосковья передало в зону СВО партию отечественных детекторов БПЛА

Министерство энергетики Московской области совместно с российскими разработчиками передало в зону специальной военной операции первую партию отечественных детекторов беспилотных летательных аппаратов «Тень». Устройства уже прошли практическое применение и получили положительную оценку со стороны военнослужащих.

Детекторы предназначены для своевременного обнаружения приближающихся беспилотников, что позволяет оперативно оценить обстановку и принять необходимые меры.

Оборудование уже используют подразделения на различных направлениях, в том числе группы, занимающиеся эвакуацией раненых, а также мобильные оперативные подразделения.

«Нам была важна обратная связь от наших ребят. Ценно, что вместе с отзывами о работе приборов и запросом на новую партию, бойцы передали слова благодарности разработчикам. Сегодня очень важно, чтобы хорошие инженерные решения как можно быстрее доходили до тех, кому они действительно нужны. Если отечественная разработка помогает нашим ребятам выполнить задачу и вернуться домой живыми, значит, мы обязаны сделать все, чтобы таких решений становилось больше», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В ведомстве сообщили, что сотрудничество с российскими разработчиками будет продолжено. Министерство планирует и дальше поддерживать внедрение отечественных технических решений, показавших свою результативность на практике.