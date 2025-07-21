Ростех оценил эффективность комплекса звукотепловой разведки «Пенициллин»

Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» помогает российским военным во время контрбатарейной борьбы за секунды выявлять огневые позиции врага. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Пенициллин» представляет собой систему нового поколения, которая совмещает информацию трех типов: сейсмическую, тепловую и визуальную. Датчики комплекса разнесены на позиции, он засекает световые и звуковые волны от разрывов и выстрелов.

«Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий — от минометов до тяжелых гаубиц», — рассказали в Ростехе.

Там добавили, что благодаря «Пенициллину» у вражеской пушки «еще не успевает остыть ствол после выстрела», а с российской стороны уже приходит ответ. Разработанный холдингом «Росэл» комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в диапазоне температур от -40 до +60 градусов.

Ранее в Ростехе сообщили об эффективном применении на СВО нового боекомплекта из мини-ракет для ЗРК «Панцирь».