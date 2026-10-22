Российские разработчики запатентовали новую переносную РСЗО

В России разработали переносную реактивную систему залпового огня (РСЗО) со съемными транспортно-пусковыми контейнерами. Специалисты завода имени В. А. Дегтярева уже запатентовали новую пусковую установку, сообщил ТАСС после ознакомления с документом.

«Легкая переносная реактивная система залпового огня может использоваться для ведения огня с уменьшенным воздействием опрокидывающего эффекта и с сокращенным интервалом времени между пусками», — говорилось в описании к патенту на изобретение.

В документе указали, что ракеты запускают последовательно. Системой управляют через пульт.

Сама РСЗО устанавливается на треногу. Она включает в себя сменный модуль запуска нескольких ракет с независимыми друг от друга компенсирующими пружинами. Кроме того, на них закреплены через рамы транспортно-пусковые контейнеры.

Ранее в Минобороны сообщили о разработке сервиса, позволяющего обучать нейросети военного назначения, чтобы повысить адаптивность российской армии к современным вызовам в технологической сфере.