ФСБ будет участвовать в отборе призывников на военную службу

Путин дал ФСБ право участвовать в отборе призывников на военную службу

Фото: РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин разрешил ФСБ участвовать в отборе призывников на военную службу. Это прописано в указе, который опубликовали на официальном правовом сайте.

В новом пункте положения отмечено, что сотрудники Федеральной службы безопасности будут принимать участие в отборе россиян, подлежащих призыву на военную службу. Такие меры приняли для комплектования российских органов безопасности. Кроме того, в положение о ФСБ внесли и несколько других изменений.

Ранее Путин подписал указ о преобразовании военных округов из стратегических территориальных объединений в управления. Проект включает в себя лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения. Еще он уточняет некоторые задачи и функции военного округа ‎в существующей организационно-штатной структуре.

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