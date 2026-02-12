Россия пригрозила США за размещение дальнобойных ракет в Германии

Россия готова обсудить с США размещение дальнобойных ракет в Германии. Если же это произойдет без согласования, она примет ответные меры. Замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил об этом «Известиям» .

Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась обсудить этот вопрос. После выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности российская сторона ввела мораторий на размещение систем, если американцы не завезут их в Европу. Грушко выразил сожаление из-за того, что западные страны поддались милитаристским настроениям и не учли принцип неделимости при обеспечении своей безопасности.

«Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал», — сказал замминистра.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил создать альтернативу Договору о стратегических наступательных вооружениях. По его задумке, обновленный ДСНВ должен действовать дольше пяти лет.