ДСНВ-3 похоронили ради нового соглашения. Что задумал Трамп и при чем здесь Китай?

Американский президент Дональд Трамп призвал не продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях, а разработать новый документ. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.

По мнению хозяина Белого дома, России и США следует поручить специалистам создать «новый, улучшенный и модернизированный» договор, который будет действовать долгое время, а не пять лет. Также американский лидер назвал предыдущий документ — ДСНВ-3 — невыгодным для страны.

Согласно этому договору, стороны сокращают ядерные боезаряды до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Важнейшим пунктом этого соглашения стала договоренность о взаимных проверках, обмене данными и уведомлениях.

Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля 2023. Это произошло после того, как российские инспекторы не смогли получить транзитные визы для поездки в США.

Официально документ перестал действовать 5 февраля. Теперь страны впервые оказались без действующих юридически обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы.

По информации CNN, США пока не хотят продлевать договор СНВ-3, потому что собираются включить в соглашение Китай. Сейчас в распоряжении КНР имеется более 500 боеголовок, установленных на ядерной триаде, и страна продолжает расширять свой арсенал.

Журналист Axios Барак Равид отметил, что оба государства планируют соблюдать условия истекшего договора как минимум шесть месяцев, пока не заключат новое соглашение. Первая встреча по будущему документу уже прошла в Абу-Даби.