07 августа 2025 01:21 Выход из ДРСМД как стратегическое контрнаступление России. Базы НАТО станут законной целью? Политолог Родионов: РФ пора отменить мораторий на выполнение договора СНВ 0 0 0 Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Баллистическая ракета «Орешник»

Россия официально сняла мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), и это стратегический переворот. Вашингтон годами нарушал баланс, размещая свои ракеты в Европе и Азии, теперь Москва открыто заявила: игра в одни ворота закончена. Время для дипломатии еще есть, но оно тает с каждым днем.

Россия вышла из договора о РСМД Впервые Россия прямо указала, что угроза от американских РСМД исходит не только из Европы, но и из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Формально снятие самоограничений по РСМД — зеркальный ответ на эскалацию со стороны США. Однако на более глубоком уровне это стратегический маневр, замаскированный под реакцию. Москва не просто отвечает, а формирует новую стратегическую реальность в условиях отсутствия международных ограничений, опираясь в том числе на серийное производство гиперзвукового комплекса «Орешник». «Суть в том, что если этот договор никто не соблюдает фактически, то и юридически можно считать его утратившим силу. Эти ракеты нужны как раз для остановки потенциального наступления. Кавказ, Балтика — вот сейчас опасные регионы. Не говоря уже об Украине», — отметил в разговоре с 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов. Выход из ДРСМД дает политико-правовую основу для развертывания наземных ракетных комплексов с дальностью 500-5500 километров. Речь не только о размещении «Орешника» в Белоруссии, но и, например, в Калининградской области. Более того, возможны адаптация и развертывание сухопутных версий ракет «Калибр-М», модернизированных «Искандеров» с дальностью свыше 1000 километров или наземных вариантов гиперзвуковых «Цирконов».

Фото: Запуск «Циркона». MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Новая стратегическая парадигма России Почему в заявлении МИД акцент сделан на Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на отсутствие у России там разветвленной сети военных баз? Здесь кроется ключевая интрига. Москва не способна проецировать силу в АТР так, как США, размещающие ракеты на Гуаме, Филиппинах и в Австралии. Однако теперь Дальний Восток может предоставить Москве возможность угрожать Гуаму, Аляске, Тихоокеанскому побережью США, а также Южной Корее и Японии. Таким образом, Москва переходит к новой стратегической парадигме. Если раньше она опиралась на международные договоры и предсказуемость, то теперь ставку делают на непредсказуемость, координацию действий (с теми же КНДР и Китаем) на разных фронтах и баланс угроз.

Фото: Алексей Дружинин / РИА «Новости»

Для Европы ключевыми точками напряжения становятся Калининград и Крым. Для союзников США в АТР — КНДР и Китай. Сам же Вашингтон оказывается перед необходимостью реагировать на несколько фронтов одновременно, включая Ближний Восток. Это резко усложняет стратегическое планирование Пентагона, особенно в условиях дефицита ракет и систем ПРО, вынуждая США распылять ресурсы на глобальную защиту. «Американцы вырыли себе яму. Мы жестко соблюдали все соглашения сами и следили, чтобы их соблюдали все подписанты. Сегодня Запад дезавуировал договоренности. Естественно, мы теперь должны думать о нашей стратегической безопасности и отвечать ударом на удар. Что выиграл Запад? Ничего. Скатился в сторону непредсказуемых последствий для себя», — рассказал 360.ru руководитель центрального исполкома «Офицеров России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Акцент на стратегический арсенал И все же: реакция Москвы явно запоздалая. Американцы еще в 2019 году вышли из ДРСМД, ясно давая понять, что будут размещать ракеты в Европе. Мы тогда лишь пообещали не устанавливать такие ракеты первыми. Сейчас США уже открыто говорят о размещении ракет в Германии, на Филиппинах, в Южной Корее и Японии. Это, конечно, в первую очередь угроза Китаю, но и нашему Дальнему Востоку достанется, заявил 360.ru политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. — Когда стало ясно, что США готовят почву для таких шагов? — Еще когда они вышли из договора по ПРО и начали ставить свои «противоракетные» установки в Польше и Румынии, было очевидно, что это первый шаг к разрыву РСМД. Тогда Штаты еще пытались маскировать свои намерения, прикрываясь противоракетной обороной. Но мы, по сути, это проглотили, не ответив должным образом. И вот они сбросили маски, открыто разрывая договор о РСМД и планируя размещение ракет. Они поняли, что могут действовать без оглядки.

Фото: Joyce N. Boghosian/US White House / www.globallookpress.com

— Симметричный ответ возможен? — В нынешних условиях почти невозможен. Во времена холодной войны наши ракеты стояли в Восточной Европе, а теперь максимум, что мы можем, — разместить их в Белоруссии или Калининградской области. Да, до Германии дотянемся, но они с легкостью достанут до нашей территории. В этом и проблема: НАТО подползло к нашим границам, симметрия уже не работает. Единственный реальный ответ — показать, что реакция Москвы будет не на уровне ракет средней и меньшей дальности, а на уровне межконтинентальных баллистических ракет, нацеленных на территорию США, а не Европы. — Предлагаете сосредоточиться на стратегическом арсенале? — Именно так. Нам нужно усиленно развивать стратегическую ядерную триаду. Мораторий на выполнение договора СНВ пора отменить. Надо чаще демонстрировать американцам силу — например, неожиданные всплытия подлодок с запуском ракет, желательно поближе к их берегам, может, даже из-под арктического льда. Такие шаги действительно заставят их задуматься. А заявления о размещении «Орешников» в Белоруссии или Калининграде, поверьте, их мало волнуют. Удар по Германии для США будет неприятен, но не критичен. Если же они ударят по нам из Европы, это будет болезненно. Поэтому надо ясно дать понять: ответ будет нацелен не на страны НАТО, а на сами Соединенные Штаты.

Фото: Объекты военной инфраструктуры Тихоокеанского флота. Вадим Савицкий / РИА «Новости»

— Демонстрация силы — ключ к сдерживанию? — Да. Заявления — пустой звук. Реальные действия, особенно в развитии стратегического арсенала и демонстрации мощи, — вот что может привести их в чувство. Мы должны показать, что готовы не просто отвечать, а наносить удар туда, где это действительно будет ощутимо. Только так можно изменить их расчеты. Тем не менее Россия перешла в стратегическое контрнаступление, сняв мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Этот шаг кардинально меняет правила игры: Москва теперь может асимметрично ответить на угрозы НАТО, разместив ракеты в Калининграде, Белоруссии и на Дальнем Востоке. Гиперзвуковые «Орешники» и модернизированные «Искандеры» ставят под удар военную инфраструктуру альянса, а угроза американским базам в АТР лишает Соединенные Штаты преимущества «безнаказанного тыла».

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Главный эффект — психологический: впервые со времен холодной войны Запад столкнулся с реальной уязвимостью своей территории. Россия демонстрирует, что готова к жесткому ответу, но оставляет пространство для дипломатии. История показывает: когда Москва снимает ограничения, мир быстро вспоминает о необходимости равновесия.