Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил

МО: в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

Второй этап учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия начался в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии», — указали в ведомстве.

Военные двух стран будут отрабатывать боевое применение нестратегического ядерного оружия.

Во время первого этапа учений российские бойцы уже отработали задачи по получению боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжению ракет и скрытного выдвижения. Военнослужащие также работали с аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Президент России Владимир Путин рассказывал, что учения пройдут в три этапа. Белорусские коллеги подключатся к российским силам на втором. Глава государства обратил внимание, что мероприятие носит плановый характер и ничего необычного в нем нет.

Ранее военные Белоруссии прошли подготовку по применению ТЯО. Она состояла из теоретического и практического курса для экипажей и инженерно-технического состава.

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