«Родненькие, любим вас». Симоньян тепло поздравила защитников Отечества с праздником

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила всех причастных к отстаиванию интересов родины с Днем защитника Отечества. Свое обращение она опубликовала в личном телеграм-канале .

«Защитники наши, родненькие, любим вас. Переживаем за вас. На вас вся надежда», — сказала журналист.

Симоньян добавила, что военные приближают победу и конец мучений огромного количества людей, страдающих от издевательства над русским миром.

«Как вы жертвуете собой, бесстрашно идете в бой, освобождаете новые территории! Желаю вам помощи Господа, каждому из вас, кто защищает нас, людям во всех погонах», — заключила она.

Президент России Владимир Путин заявлял, что День защитника Отечества стал символом народной любви и гордости за российскую армию. Он пожелал успехов всем, кто посвятил жизнь службе Отчизне и надежно стоит на страже ее безопасности.