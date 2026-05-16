Рябков заявил об уникальности российского ракетного комплекса «Сармат»

Аналогов российскому ракетному комплексу «Сармат» в мире сегодня нет. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщил ТАСС .

По словам дипломата, эта система позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и разрабатываемые комплексы противоракетной обороны.

Он также отметил, что опубликованные Минобороны кадры пуска говорят сами за себя. Замглавы МИД убежден, что зарубежные специалисты тоже это прекрасно понимают, просто не хотят создавать лишнюю рекламу российскому оружию.

«Они не хотят создавать рекламу „Сармату“. Но „Сармат“ в рекламе не нуждается», — уверен Рябков.

Накануне первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что ракетный комплекс в несколько раз мощнее западных аналогов по боевому запасу и энерговооруженности. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу добавил, что испытания «Сармата» продвигают Россию на следующий уровень.