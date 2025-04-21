Решение о призыве срочников на военную службу растянули на год

Путин подписал закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого решение о призыве на срочную службу будет исполняться в течение года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Новый документ внес изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». В пояснительной записке указали, что если военнообязанного призвали, но не отправили на место прохождения службы, то это решение будет исполняться в течение одного года.

Помимо этого, для призывников отменили повторное прохождение медосвидетельствования. Еще в документе предусмотрена возможность создания единой призывной комиссии в городах федерального назначения, а также в муниципальных районах и округах.

Ранее Путин подписал федеральный закон, по которому военные, участвовавшие в боях на прилегающих к зоне проведения спецоперации территориях, получат статус ветерана боевых действий.