Российские бойцы с приграничных СВО территорий получат статус ветерана боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому военные, участвовавшие в боях на прилегающих к зоне проведения спецоперации территориях, смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Возможность оформить статус ветерана и инвалида боевых действий получат военнослужащие, в том числе уволенные в запас, лица, вступившие в созданные по решению органов власти добровольческие формирования, представители рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, которые содействуют выполнению задач ВС России в ходе СВО.

Также в России освободили от призыва в армию граждан, которые служат в воинских формированиях Донецкой и Луганской народной республик.

Ранее, во время заседания правительства, премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что бойцы, служащие в приграничных районах Курской области, получат статус ветерана боевых действий. На этих территориях служат тысячи российских военных.