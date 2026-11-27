Россия одна из немногих стран в мире может строить мощные атомные подводные лодки. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном крейсере «Пермь», об этом написали на сайте Кремля.

«Хочу особо отметить, что Россия одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки — оружие глобального уровня и значения», — Отметил Путин.

Он подчеркнул, что российские верфи обладают передовыми технологиями, а также богатым опытом и высококвалифицированными кадрами.

Новая подлодка «Пермь» относится к классу «Ясень-М» — многоцелевым атомтомоходам четвертого поколения. «Пермь» стала пятой подлодкой этой серии и первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Подобные подлодки могут атаковать надводные и подводные корабли, а также наземные объекты. До 2030 года ВМФ РФ получит пять новых ракетоносцев.