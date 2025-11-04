Путин раскрыл дальность полета «Буревестника»

Путин: по дальности полета «Буревестник» обогнал все известные в мире ракеты

Новейшая крылатая ракета «Буревестник» по дальности полета превзошла все известные в мире ракетные системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения в Кремле.

Глава государства наградил разработчиков ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

«Разработка „Буревестника“ и „Посейдона“ имеет историческое значение на весь XXI век», — отметил Путин.

Также он добавил, что в разработке новых систем создали огромный задел для будущего. Это значит, что Россия будет и дальше идти вперед.

Ранее во время визита в Центральный военный клинический госпиталь Путин рассказал, что ядерная энергетическая установка «Буревестника» может запускаться за считанные секунды и минуты.