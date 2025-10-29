Путин заявил, что «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» в ближайшее время будет поставлен на боевое дежурство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с раненными участниками СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве, написал «Интерфакс» .

«Такой ракеты в мире нет, как „Сармат“. У нас на дежурстве она не стоит, но скоро появится на дежурстве», — сказал глава государства.

«Сармат» — новая межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная для замены РС-20В «Воевода». Размещение комплексов планируется в Ужурском и Домбаровском дивизиях РВСН.

В ходе разговора Путин также упомянул подводный беспилотный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По его словам, он способен превзойти «Сармат» по мощности.

Президент отметил, что на сегодняшний день не существует систем, способных перехватить такой аппарат.