Путин утвердил День военной полиции 8 февраля

День военной полиции будут отмечать в вооруженных силах с 2026 года. Указ президента Владимира Путина опубликовали на сайте правовой информации .

Таким образом, вносятся правки в указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации», изданный 31 мая 2006 года.

Военная полиция занимается вопросами правопорядка и дисциплины в армии, охраняет объекты вооруженных сил, разыскивает дезертиров и совершивших преступление военнослужащих, обеспечивает соблюдение правил дорожного движения армейскими колоннами, а также обладает правом дознания.

Ранее Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны. До этого Санчик руководил Южной группировкой войск в зоне СВО.