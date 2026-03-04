Путин установил штатную численность Вооруженных сил в 2,4 миллиона человек

Президент Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил в 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих. Указ об этом появился на сайте правовой информации .

Прежняя штатная численность, установленная в сентябре 2024 года, составляла 2 389 130 человек, из них ровно 1,5 миллиона военнослужащих.

Ранее глава государства в День защитника Отечества наградил военнослужащих, особо отличившихся в зоне специальной военной операции. Среди них девять человек — двое генералов, два полковника, подполковник, капитан, два старших лейтенанта и лейтенант — удостоились звания Героя России, а двое — подполковники — получили Ордена Мужества. Путин поблагодарил военных за службу и попросил передать слова поддержки их близким.