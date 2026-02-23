«Настоящие патриоты России». Путин вручил награды военным в День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Церемония прошла в представительском кабинете Кремля.

«Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами — настоящие патриоты России», — сказал Путин.

Глава государства вручил медали «Золотая Звезда» девяти военным. Среди награжденных — заместитель командующего войсками ЦВО Арутюн Дарбинян, командир 127-й дивизии ВВО Вячеслав Веденин, командир штурмового отряда Инал Гериев, командир разведвзвода Сергей Каримов, командир 68-го армейского корпуса ВВО Евгений Ковылин, командир противотанковой батареи Михаил Король, командир мотострелковой роты Владимир Силенко, командир 60-й бригады Александр Фабричнов и командир роты Василь Ямалетдинов.

Ордена Мужества получили подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.

Президент подчеркнул, что Россия сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость. Он поблагодарил военных за службу и попросил передать слова поддержки их близким.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.