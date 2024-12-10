Путин рассказал о влиянии «Орешника» на ядерную доктрину

Появление ракетной системы «Орешник» сводит к минимуму необходимость использовать ядерное оружие. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а „Орешник“», — заявил он.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что применение «Орешника» поставило НАТО в тупиковую ситуацию. Альянсу, по его словам, теперь остаются четыре варианта: капитулировать, применить ядерное оружие, провести операцию на Украине под чужим флагом или пригласить ее в свой состав.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что западные специалисты пытаются посчитать радиус поражения «Орешника», если ракетный комплекс установят в Белоруссии.