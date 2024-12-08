Лавров рассказал об интересе Запада к радиусу поражения «Орешника»

Западные специалисты начали изучать радиус поражения ракетной системы «Орешник» при ее размещении в Белоруссии. Их волнует окажутся ли на этой территории военные объекты НАТО, заявил на пресс-конференции в Дохе глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

Журналисты привели Лаврову предварительные оценки иностранных экспертов. По их мнению, в случае размещения «Орешника» в Белоруссии в радиусе поражения будет вся Европа.

«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают», — сказал в ответ дипломат.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» на территории республики. Российский лидер ответил согласием, отметив, что это может произойти уже в 2025 году.

Ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону Лавров заявил, что ради собственной безопасности «Россия готова пойти на все».