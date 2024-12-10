НАТО в тупике? Что изменилось на Украине после применения «Орешника»

Профессор Малинен: у НАТО осталось мало вариантов по Украине из-за «Орешника»

Применение ракетной системы «Орешник» на Украине поставило НАТО в тупиковую ситуацию. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Единственный вариант — ядерное оружие или капитуляция», — написал он.

Позже Малинен предположил, что России удалось уничтожить ракеты ATACMS, поставленные в ВСУ, и заявил, что НАТО может попробовать провести операцию под чужим флагом или пригласить Украину в альянс.

Ранее The New York Times заметило, что украинские военные перестали наносить удары ATACMS после того, как начальник российского Генштаба Валерий Герасимов 27 ноября позвонил своему американскому коллеге — председателю Объединенного комитета начальников штабов Чарльзу Брауну.