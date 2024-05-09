Путин призвал военных минимизировать потери на поле боя | 360°

Армия 09 мая 2024, 12:45 Путин призвал военных минимизировать потери на поле боя Путин заявил, что боевые задачи должны выполняться с минимальными потерями РИА «Новости»

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Выполнение боевых задач должно проходить с минимальными потерями. Об этом в ходе встречи с военными заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такие встречи для него имеют большое значение, поэтому он станет говорить откровенно и рассчитывает на такую же честность со стороны собеседников.

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«Рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», — заявил Путин.

В ходе беседы с военнослужащими Путин подчеркнул, что их мужество и героизм станут гарантами победы в спецоперации.

Глава государства сравнил своих собеседников с их предками, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Он пояснил, что участники современных боевых действий также совершают геройские поступки, информация о которых поступает постоянно.

Встреча с участниками СВО прошла после инаугурации.