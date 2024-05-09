Путин назвал ключевое условие победы России | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 12:15 Путин назвал ключевое условие победы России Путин: мужество и героизм бойцов СВО — ключевое условие победы России РИА «Новости»

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Россия обязательно добьется всех целей и победит в спецоперации. Президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО 7 мая отметил, что ключевым условием для этого станет мужество и героизм бойцов.

Обращаясь к военным, глава государства подчеркнул, что все они достойны своих отцов, дедов и прадедов, которые сражались во времена Великой Отечественной войны и отстояли Родину.

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«И сейчас мы знаем о мужестве, героизме, и это не от случая к случаю, а на постоянной основе происходит. Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы. В этом у меня нет никаких сомнений», — сказал президент.

С участниками спецоперации Путин встретился после инаугурации. Российский лидер признался, что трепетно относится к подобным встречам, поскольку, как правило, они подразумевают откровенные разговоры.