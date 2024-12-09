Путин присвоил Горемыкину и Евкурову воинское звание генерала армии

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин присвоил воинское звание генерала армии заместителям министра обороны Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову. Указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, звание генерал-полковника присвоено замминистра обороны Андрею Булыге, звание генерал-лейтенанта — замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинову. Заместитель главкома ВМФ Владимир Воробьев получил звание адмирала.

Также Путин подписал указ о передаче «Корпорации морского приборостроения» в состав Объединенной судостроительной корпорации. Все документальные обязательства необходимо выполнить в течение полугода.

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