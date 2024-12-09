Путин присвоил Горемыкину и Евкурову воинское звание генерала армии

Президент Владимир Путин присвоил воинское звание генерала армии заместителям министра обороны Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову. Указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, звание генерал-полковника присвоено замминистра обороны Андрею Булыге, звание генерал-лейтенанта — замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинову. Заместитель главкома ВМФ Владимир Воробьев получил звание адмирала.
Также Путин подписал указ о передаче «Корпорации морского приборостроения» в состав Объединенной судостроительной корпорации. Все документальные обязательства необходимо выполнить в течение полугода.
Более 10 историков выступили на научной конференции в библиотеке Истры
Около 300 детей стали участниками областного турнира по карате в Подольске
Летевший из Таиланда в Уфу самолет пропал с радаров
Школы и детские сады закроют в Абхазии из-за дефицита электричества
Тело второго погибшего обнаружили на месте взрыва в Пушкино
Полицейские, пожарные и медики доложили главе Лобни об инцидентах за неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте