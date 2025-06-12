Путин потребовал не ставить вооружение «в чистом поле»

Российский лидер Владимир Путин потребовал заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений, а не ставить их в «чистом поле». Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что финансовые ресурсы, необходимые для возведения и модернизации инфраструктуры, необходимо закрепить в государственной программе отдельной строкой.

Глава государства принял участие в совещании по вооружениям, где обсуждались пути развития до 2036 года. Во время мероприятия Путин поручил ускорить наращивание боевых возможностей сухопутных войск, а также создать основу для их развития.