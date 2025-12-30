Путин поручил направить резервистов на защиту важных объектов в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в 2026 году на специальные сборы направят россиян, пребывающих в мобилизационном резерве ВС России. Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Резервисты будут защищать критически важные объекты.

Российский лидер поручил правительству определить перечень таких объектов, а также составить список воинских частей, которые займутся проведением спецсборов.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию. Отправку новобранцев в войска будут проводить два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.