Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию

Путин постановил призвать в армию в 2026 году 261 тысячу человек

«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу», — отметили в указе.

Судя по документу, в течение следующего года в российские войска планируется призвать 261 тысячу новобранцев. Их отправку в войска будут осуществлять два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Осенний призыв в Вооруженные силы России завершился в досрочном порядке 29 декабря.

В начале декабря Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2026 году. Речь идет о мужчинах, прошедших срочную или контрактную службу, не служивших мужчинах старше 30 лет и выпускниках военных учебных заведений.