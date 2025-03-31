Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Призвать планируется 160 тысяч человек от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе. Тем же указом верховный главнокомандующий поручил уволить в запас призывников, срок службы которых подошел к концу.
Завершится весенний призыв традиционно 15 июля. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий призывные мероприятия начнутся 1 мая. Срок службы составит один год.
При этом планируется продлить срок действия решений призывной комиссии до года. Таким образом, если призывника признали годным, но не успели отправить в войска — его можно будет призвать без дополнительных проверок уже осенью.
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