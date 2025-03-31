Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Призвать планируется 160 тысяч человек от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе. Тем же указом верховный главнокомандующий поручил уволить в запас призывников, срок службы которых подошел к концу.

Завершится весенний призыв традиционно 15 июля. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий призывные мероприятия начнутся 1 мая. Срок службы составит один год.

При этом планируется продлить срок действия решений призывной комиссии до года. Таким образом, если призывника признали годным, но не успели отправить в войска — его можно будет призвать без дополнительных проверок уже осенью.